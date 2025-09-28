Haberler

Szymanski, Fenerbahçe'yi Antalyaspor Önünde Zafere Taşdı

Szymanski, Fenerbahçe'yi Antalyaspor Önünde Zafere Taşdı
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Süper Lig'deki ilk golünü Antalyaspor karşısında kaydetti. 90+2. dakikada attığı golle, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetine önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Antalyaspor'a attı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin ikinci golü Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'den geldi. 26 yaşındaki futbolcu, maçın 90+2. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan sert ortasında kaleci Julian topu elinden kaçırırken, Szymanski arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Polonyalı futbolcu, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynanan mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.

Mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski, 87. dakikada Talisca'nın yerine dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
