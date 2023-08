- Szymanski: "Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum"

Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski :

"İyi karakterlerden oluşan bir takımımız var"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Maribor maçının ardından, "Burada başarılı olmak istiyorum. Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum. Benim için önemli olan bu" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Maribor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sebastian Szymanski, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bizim için önemli bir galibiyet aldık. Konferans Ligi elemelerinde oynadığımız ilk 2 maçtan sonra bu maçta da kalitemizi göstermemiz gerekiyordu ve bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Kolay maç olmadı ama ilk yarıda, özellikle ikinci yarıda pek çok gol pozisyonuna girdik. 3 tane gol atmış olmamız bizim açımızdan iyiydi. 1 tane de gol yedik ve bizim için tur henüz bitmedi. İşimizi iyi bir şekilde yapmaya devam etmek istiyoruz. Galibiyet için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"İyi karakterlerden oluşan bir takımımız var"

İyi bir takım olduklarını ve iyi oyunculardan oluştuklarını ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "İyi karakterlerden oluşan bir takımımız var. Dolasıyla benim de buraya adapte olmam kolay oldu. Yeni bir ülkeye geldiğiniz zaman, farkı bir takıma geldiğiniz zaman ve ilk maçtan itibaren oynamaya başladığınız zaman, tabii ki kolay değildir. Belirtmiş olduğum gibi iyi bir takımımız var. Takımın içinde iyi bir ruh var. İyi bir atmosfer var. Bu da benim adaptasyonumu hızlandırdı. Bunun için mutluyum" diye konuştub

"İkinci yarı boşlukları iyi değerlendirdik"

İlk yarıda girilen çok fazla gol pozisyonu olduğunu hatırlatan Polonyalı oyuncu, "Sadece onları değerlendirmeyi becerememiştik. Ama ikinci yarıda değiştirebildiğimiz şey bunları değerlendirebilmek oldu. İkinci yarıda daha da zorlayabildik diyebilirim kendimizi. Maribor'un oyuncuların verdiği boşlukları değerlendirdik. O koşuları daha fazla yaptık. O koşuları yapmak bizim için önemliydi. İkinci yarı daha hızlı oynadık ama belirtmiş olduğum gibi ilk yarıda da girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı" şeklinde konuştu.

"Ben şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım"

Fenerbahçe'de başarılı olmanın ilk hedefi olduğunu söyleyen Szymanski, "Ben şu an Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Burada başarılı olmak istiyorum. Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum. Benim için önemli olan bu. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz. Ama söylediğim gibi ben buraya odaklanmış durumdayım. Sabırsızlıkla beklediğim bir maç yok. Çünkü bizim hedeflerimize ulaşacağımız her maç çok önemli. Dolayısıyla her maça aynı önemde bakıyorum. Maç maç bakıyorum" dedi.