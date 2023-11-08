Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan ve sadece 3 maçta forma şansı bulan Attila Szalai, ara dönemde sarı-lacivertlilere geri dönmek istiyor. Sakatlıklar nedeniyle stoper arayışında olan Fenerbahçe, Macar futbolcuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

Szalai, Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman: Beni geri alın

Fenerbahçe'den sezon başında 12 milyon euroya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Macar stoperin menajerlik şirketi Rogon, sarı-lacivertlilere "Szalai'yi geri ister misiniz?" diye haber yolladı.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ayrıldığı için büyük pişmanlık yaşayan Szalai, yeniden Fenerbahçe forması giyebilir. Stoperleri uzun süreli sakatlık yaşayan sarı-lacivertliler, Szalai'nin geri dönüşüne olumlu bakıyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Attila Szalai, Fenerbahçe'de 117 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistle oynadı. 16 kez sarı kart gören Szalai, hiç kırmızı kart görmedi.