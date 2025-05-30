Suvermez Kapadokyaspor'un 3. Lig'e Yükselişi Kutlandı

Suvermez Kapadokyaspor'un 3. Lig'e Yükselişi Kutlandı
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Bölgesel Amatör Lig'den Nesine 3. Lig'e yükselen Suvermez Kapadokyaspor, kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Nevşehir Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve kulüp temsilcileri, sporcular ve taraftarlarla birlikte, kupalarını alkışlarla kutladılar.

Bölgesel Amatör Lig'den Nesine 3. Lig'e yükselen Suvermez Kapadokyaspor, kentte kutlama gerçekleştirdi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Kulüp Başkanı Emine Türkmen Demir, sporcular, STK temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Müzik eşliğinde sahneye çıkan sporcular, kupalarını alkışlar eşliğinde kaldırdı.

Kutlama programı havai fişek gösterileri ve çeşitli sahne performanslarıyla sona erdi.

Suvermez Kapadokyaspor, Play-Off final müsabakasında normal ve uzatma süresi 1-1 tamamlanan maçta, penaltı vuruşları sonunda Hendek Spor'u 6-5 mağlup ederek, Nesine 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Spor
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