Suudi Arabistan takımları Livakovic'e de kancayı attı

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Dominik Livakovic Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Yıldız file bekçisiyle ilgilenen takımların Fenerbahçe'ye Ocak ayında ya da sezon sonu resmi teklifte bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında. Livakovic'i düşük bir ücrete bırakmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi de Livakovic'in bonservisini belirlemiş durumda.Sarı-Lacivertli kurmaylar deneyimli file bekçisi ile ilgilenen kulüplerden 20 milyon euro bonservis talep edecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic 13 gole engel olamazken 8 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.