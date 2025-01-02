Suudi Arabistan takımları Livakovic'e de kancayı attı
Fenerbahçe, bu sezon performansıyla dikkat çeken Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in bonservis bedelini belirledi. Suudi ekiplerinin radarına giren Livakovic için Fenerbahçe, 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim, bu fiyat konusunda kararlı ve Livakovic'i düşük bir bedelle bırakmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Dominik Livakovic Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi.
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Yıldız file bekçisiyle ilgilenen takımların Fenerbahçe'ye Ocak ayında ya da sezon sonu resmi teklifte bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında. Livakovic'i düşük bir ücrete bırakmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi de Livakovic'in bonservisini belirlemiş durumda.Sarı-Lacivertli kurmaylar deneyimli file bekçisi ile ilgilenen kulüplerden 20 milyon euro bonservis talep edecek.
BU SEZON PERFORMANSI
Sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic 13 gole engel olamazken 8 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.