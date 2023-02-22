Suudi Arabistan'da kral dairesinde kalan Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik fatura çıkardılar

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kaldığı otele ödediği parayla gündem oldu. Otel, ailesi ve yakınları için 17 suit oda tutan Portekizli yıldıza 250 bin sterlinlik fatura çıkardı.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olması büyük ses getirmişti. Portekizli yıldız, ülkede kaldığı otele ödediği parayla bir kez daha manşet oldu.

250 BİN STERLİN ÖDEDİ

Suudi Arabistan'daki otelin kral dairesinde kalan Ronaldo ailesininotelde oturma odası, yemek odası, sinema odası ve Riyad manzaralı altın ve mermer banyolara sahip olduğu belirtildi. İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, otel bu oda için Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik fatura çıkardı.

YENİ EVİNE GEÇTİ

Otelden çıkış yapan ve Suudi Arabistan'daki yeni evine geçen Ronaldo'nun üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı özel bir bölgede kalacağı belirtiliyor. Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla çıktığı 5 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.