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Dev maç bu akşam: Suudi Arabistan para dağıtacak

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İtalya Süper Kupası bu akşam Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Inter ve Milan arasındaki final maçında kazanan ekip 8 milyon euro, kaybeden ekip ise 5 milyon euro kazanacak.

Bu akşam Suudi Arabistan'da Süper Kupa heyecanı yaşanacak. İtalya Süper Kupası final maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Milan karşılaşacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Yarı finalde Juventus'u eleyen Milan ise şampiyonluk hasretine son vermek için sahaya çıkacak. 7 kez mutlu sona ulaşan kırmızı siyahlılar, son olarak 2016 yılında kupayı kaldırdı. Sergio Conceiçao'nun ekibi, Inter'i mağlup etmesi halinde Süper Kupa sayısında rakibini yakalayacak. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan müsabakayı, Milan 2-1 kazandı. Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa finali, saat 22.00'de başlayacak. Dev müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

13 MİLYON EUROLUK MAÇ

Suudi Arabistan'daki İtalya Süper Kupa finalinde Inter ile Milan toplam 13 milyon euroluk ödül havuzu için sahaya çıkacak. Kazanan 8, kaybeden 5 milyon euro alacak. Yarı finalde elenen Juventus ve Atalanta ile birlikte toplam 16.2 milyon euro dağıtılacak.

Dev maç bu akşam: Suudi Arabistan para dağıtacak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bizimkiler de ülkeye para girmesin gelmesin diye maça çıkmadılar. Çünkü hükümeti parayla ekonomi üzerinden sıkıştırıyorlar ya... her alandan ekonomik saldırı var.

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme66
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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Ali KOÇ siz başka sebepler nedeniyle ortalığı karıştırın, bak elâlem nasıl para kazanıyor. Bu zihniyetle siz bir arpa boyu gidemezsiniz zaten

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıSercan Aydın:

Suudi Arabistan İsrail’den daha tehlikeli bir ulkedir !

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme27
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Haber Yorumlarıcengiz Han:

Fenerbahçeliler ne düşünüyor acaba

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıBükücü:

Arap tersi parA

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Dagitin bakalim petrolün paralarini!!!!!

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMapo 77:

salmanin arabistani ne kazanacak???

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMehmet Eu88:

BEDAVA REKLAMM

yanıt1
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bizim ülkede bile avrupalı dev takımların maçını izlemek için Avrupa ya gidityorlar. Arabistan takımları ülkeye getiriyor. futbolseverlere hizmet. dinden uzaklaşın eğlenceye dalın diye İngiliz güdümlü kukla prens krallar iş başında....

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Haspanın pekini kazanacak. Reklamını yapıyor anlamıyormusun

yanıt0
yanıt0
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