Dev maç bu akşam: Suudi Arabistan para dağıtacak

Bu akşam Suudi Arabistan'da Süper Kupa heyecanı yaşanacak. İtalya Süper Kupası final maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Milan karşılaşacak.

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Yarı finalde Juventus'u eleyen Milan ise şampiyonluk hasretine son vermek için sahaya çıkacak. 7 kez mutlu sona ulaşan kırmızı siyahlılar, son olarak 2016 yılında kupayı kaldırdı. Sergio Conceiçao'nun ekibi, Inter'i mağlup etmesi halinde Süper Kupa sayısında rakibini yakalayacak. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan müsabakayı, Milan 2-1 kazandı. Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa finali, saat 22.00'de başlayacak. Dev müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

13 MİLYON EUROLUK MAÇ

Suudi Arabistan'daki İtalya Süper Kupa finalinde Inter ile Milan toplam 13 milyon euroluk ödül havuzu için sahaya çıkacak. Kazanan 8, kaybeden 5 milyon euro alacak. Yarı finalde elenen Juventus ve Atalanta ile birlikte toplam 16.2 milyon euro dağıtılacak.