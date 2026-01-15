Haberler

Sutopu Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İlk 12'de
Güncelleme:
SUTOPU A Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı kritik karşılaşmada Slovakya'yı 17–16 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçla birlikte milliler, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 12 takım arasına girmeyi başardı ve bir sonraki aşamaya yükselerek turnuvadaki mücadelesini sürdürme hakkı kazandı.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son ana kadar yüksek mücadele gücü ve inanç ortaya koyan A Erkek Milli Sutopu Takımı, aldığı bu galibiyetle hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

