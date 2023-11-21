Suşehri'nde "Sporla Engelsiz Yaşam" projesi kapsamında engelliler sporla buluşuyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Sporla Engelsiz Yaşam" projesi kapsamında engelli öğrenciler için program düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında fiziksel ve zihinsel engelleri bulunan çocuklar için spor salonunda spor ve oyun etkinlikleri düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, yaptığı açıklamada, engelli çocukların düzenlenen etkinliklere aileleri nezaretinde katıldıklarını söyledi.

Projeden ailelerin de memnun olduğunu belirten Yüksel, "Yapılan çalışmalar engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal becerilerinin gelişmesi, toplumda farkındalık oluşturulması açısından önemli. Projeye katılan ailelere ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.