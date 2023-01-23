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Survivor'da tarihi anlar! Ampute sporcunun yaptığını herkes ağzı açık izledi

Spor Haberleri

Survivor 2023'te ünlüler takımında yarışan Ampute Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli, büyük bir başarıya imza attı. Protez bacakla yarışmaya katılan Telli, denge oyununda rakibini mağlup ederek Survivor'da bu oyunu kazanmayı başaran ilk engelli yarışmacı oldu. Milli sporcunun oyundaki azmi ve hırsı büyük beğeni toplarken, zafer sonrası protezini çıkararak kutlama yapması ise gündem oldu.

Survivor kadrosuna dahil olduğu açıklandığından bu yana performansı en merak edilen isimlerin başında gelen Ampute Milli Takım oyuncusu Barış Telli, oyunlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Son olarak denge oyununda rakibini mağlup eden Telli'nin bu başarısı büyük ses getirdi.

DENGE OYUNUNDA KAZANDI

Protez bacakla yarışan Barış Telli, denge oyununda rakibini yenmeyi başardı. Survivor'daki ilk engelli yarışmacısı olan Telli, oyunda tarihi bir başarıya imza atarken zaferi sonrası sosyal medya yıkıldı.

Survivor'da tarihi başarı! Ampute sporcunun yaptığını herkes ağzı açık izledi

PROTEZİNİ ÇIKARIP KUTLADI

Barış Telli'nin azmi ve hırsı izleyicileri oldukça etkilerken, rakibini yendikten sonra protezini çıkararak yaptığı kutlama ise çok konuşuldu.

Survivor'da tarihi başarı! Ampute sporcunun yaptığını herkes ağzı açık izledi

Haberler.com - Spor

Survivor 2023 Barış Telli Spor Haberler

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