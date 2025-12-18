Haberler

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK teknik direktörlüğünden istifa eden Burak Yılmaz, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Genç teknik adam, Gaziantep FK ile sürpriz bir şekilde yeniden anlaşmaya vardı.

  • Burak Yılmaz, Gaziantep FK'den istifa ettikten 3 gün sonra aynı takımla yeniden anlaşmaya vardı.
  • Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nin başında bu sezon 16 resmi maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
  • Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de bu sezon maç başına 1.81 puan ortalaması yakaladı.

Trendyol Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep Fk'de teknik direktör Burak Yılmaz karşılaşma sonrasında görevinden ayrılacağı belirtmiş, ertesi gün de istifa ettiğini açıklamıştı.

GAZİANTEP FK'YE GERİ DÖNÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Burak Yılmaz, sürpriz bir şekilde Gaziantep FK ile yeniden anlaşmaya vardı. Genç hocanın, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile bir görüşme yaptığı, aradaki sorunları giderdiği ve yeniden takıma tekrardan döneceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Gaziantep FK'nin başında bu sezon 16 resmi maça çıkan Burak Yılmaz; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Başarılı hoca, maç başına 1.81 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

