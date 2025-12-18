Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep Fk'de teknik direktör Burak Yılmaz karşılaşma sonrasında görevinden ayrılacağı belirtmiş, ertesi gün de istifa ettiğini açıklamıştı.

GAZİANTEP FK'YE GERİ DÖNÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Burak Yılmaz, sürpriz bir şekilde Gaziantep FK ile yeniden anlaşmaya vardı. Genç hocanın, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile bir görüşme yaptığı, aradaki sorunları giderdiği ve yeniden takıma tekrardan döneceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Gaziantep FK'nin başında bu sezon 16 resmi maça çıkan Burak Yılmaz; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Başarılı hoca, maç başına 1.81 puan ortalaması yakaladı.