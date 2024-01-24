Suriye'den tarihi zafer! Hoca, tercüman ve muhabir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Asya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Suriye Milli Takımı, tarihinde ilk kez bir üst tura yükselme başarısı yakaladı. Tarihi zafer sonrası duygusal anlar yaşandı.

CANLI YAYINDA DUYGU SELİ

Hindistan'ı tek golle geçerek adını son 16 turuna yazdıran Suriye Milli Takımı'nda teknik direktör Hector Cuper ve tercümanı, röportaj verdiği sırada gözyaşları sel oldu. Cuper ve tercümanın yanı sıra röportajı gerçekleştiren muhabir de gözyaşlarını tutamadı.