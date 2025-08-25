Süphan Dağı'nda Malazgirt zaferi tırmanışı başarıyla tamamlandı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan, 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'na gerçekleştirilen tırmanış başarıyla tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) 2025 yılı faaliyet programında yer alan "26 Ağustos Malazgirt Zaferi Anma Süphan Dağı Malazgirt Kuzeybatı Rotası Tırmanışı", 23-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı tırmanış, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılına özel olarak düzenlendi. Zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağı açarak şehitleri rahmet ve minnetle andı.

TDF Yönetim Kurulu Üyesi ve Muş Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Çağlayan, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde böyle anlamlı bir tırmanış gerçekleştirmek bizler için gurur verici. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Muş Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü sporcusu Mesut Akgün ise, "Bu etkinlik hem tarihimize sahip çıkmak hem de sporun birleştirici gücünü göstermek adına çok anlamlı oldu. Zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, atalarımızı da yad ettik" ifadelerini kullandı. - MUŞ