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Süper Lig ve 1. Lig'in adı değişti! Trendyol resmen isim sponsoru oldu

Spor Haberleri

TFF, Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu için e-ticaret platformu Trendyol ile anlaşma imzalayacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın imza töreni düzenlenecek. Süper Lig ve 1. Lig'in adının önünde artık "Trendyol" ismi de yer alacak.

Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru Trendyol oldu. TFF, anlaşmanın imza töreninin yarın yapılacağını açıkladı.

BAŞKANLAR İMZA TÖRENİNE KATILACAK

Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ile TFF Başkan Vekili, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan katılacak.

LİGLER 11 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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Yorumlar (1)

Ahmet YILMAZ:

On numara reklam bende diyordum bu hepsiburada trendyol n11 neden sponsor olarak göremiyoruz trendyol efsane reklam yaptı hlelal olsun

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