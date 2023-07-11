Süper Lig ve 1. Lig'in adı değişti! Trendyol resmen isim sponsoru oldu

TFF, Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu için e-ticaret platformu Trendyol ile anlaşma imzalayacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın imza töreni düzenlenecek. Süper Lig ve 1. Lig'in adının önünde artık "Trendyol" ismi de yer alacak.