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Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı

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Hatayspor'un, Aaron Boupendza'nın menajerine olan borcunu ödememesi nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağına tabi tutulduğu iddia edildi. Durumun CAS'a taşındığı ve kulübe transfer yasağı verildiği bildirildi. Hatayspor'un bu durumu nasıl aşacağı merak konusu olurken, kulüp yöneticilerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un, Aaron Boupendza'nın menajerine olan borcunu ödememesi sonucu başlayan süreç, FIFA'nın müdahalesinin ardından CAS'a taşındı.

TRANSFER YASAĞI VE PUAN SİLME CEZASI

CAS'ın, kulübe verdiği transfer yasağı kararı şimdiden kulüp içinde endişe yaratmış durumda. Ayrıca, kulübün ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, puan silme cezasının da gündemde olduğu öğrenildi.

Hatayspor'un önümüzdeki süreçte bu cezaları aşmak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, kulübün yöneticilerinden ve avukatları konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi.

BOUPENDZA 22 GOL ATMIŞTI

Hatayspor'da oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde 22 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Boupendza, 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer olmuştu.

Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı

Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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