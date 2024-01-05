Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 19. haftada Gaziantep FK ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

PENDİKSPOR GERİ DÖNDÜ

Gaziantep FK, 12. dakikada Denis Dragus ve 49. dakikada Ogün ile 2-0 öne geçmesine rağmen Pendikspor, 3 dakika içerisinde 2-2'yi buldu. İstanbul ekibinde Erdem Özgenç, 77'de penaltıyı gole çevirdi. Erencan Yardımcı ise 80. dakikada skora 2-2'ye getirdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 20, Pendikspor 15 puana yükseldi. Gaziantep FK, ligde bir sonraki maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.