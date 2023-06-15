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Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'dan kaleye bomba transfer

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'dan kaleye bomba transfer

Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Okan Kocuk ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki eldivenin, Karadeniz ekibine 3 yıllık imza atması bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Okan Kocuk, Samsun yolcusu. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli eldiven, Karadeniz ekibine kısa süre içerisinde imza atacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Okan Kocuk'u renklerine bağladı. Karadeniz ekibinin, 27 yaşındaki eldiven ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

29 KEZ FORMAYI GİYDİ

Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Kalesinde 38 gol gören deneyimli file bekçisi, 7 kez de kalesini gole kapattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'dan kaleye bomba transfer

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray Samsunspor Okan Kocuk Spor Haberler

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