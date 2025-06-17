Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza

Bu sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Aliağa FK, dış transferde Ahmet İlhan Özek'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi, uzun yıllar Süper Lig takımlarında forma giyerek adından söz ettiren tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli kanat oyuncu daha önce Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK formaları giydi.

A Milli Takım'da da görev yapan Ahmet ilhan Özek, Süper Lig'de 177, TFF 1'inci Lig'de 172 karşılaşmaya çıkarken, rakip filelere 95 gol gönderdi. Aliağa FK transfer döneminde daha önce İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz'ı kadrosuna dahil etmişti.