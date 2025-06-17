Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza

Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Ligi'nin yeni ekibi Aliağa FK, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etmiş Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı.

Bu sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Aliağa FK, dış transferde Ahmet İlhan Özek'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi, uzun yıllar Süper Lig takımlarında forma giyerek adından söz ettiren tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli kanat oyuncu daha önce Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK formaları giydi.

A Milli Takım'da da görev yapan Ahmet ilhan Özek, Süper Lig'de 177, TFF 1'inci Lig'de 172 karşılaşmaya çıkarken, rakip filelere 95 gol gönderdi. Aliağa FK transfer döneminde daha önce İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz'ı kadrosuna dahil etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Sakallar gitti, yeni tarz geldi! Burak Özçivit'ten radikal değişim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHP Savar:

Karabük Spor efsanesi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza

Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.