Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de takımların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre zirvede yer alan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 97 milyon euro'luk fark attı.

  • Galatasaray, 345 milyon euro piyasa değeri ile Süper Lig'in en değerli takımıdır.
  • Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 97 milyon euro fark atmıştır.
  • Fenerbahçe 248 milyon euro, Beşiktaş 185 milyon euro ve Trabzonspor 115 milyon euro piyasa değerine sahiptir.

Transfermarkt, 2025-2026 sezonunda Süper Lig ekiplerinin yeni piyasa değerlerini belirledi. Güncellenen listede bazı kulüpler yükselişe geçerken, bazıları değer kaybetti.

GALATASARAY ZİRVEDE YER ALDI

Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 345 milyon euro'luk değeriyle en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 97 milyon euro fark attı.

İşte Süper Lig'in en değerli takımları:

  • 18. Eyüpspor: 14 milyon Euro
  • 17. Fatih Karagümrük: 15 milyon Euro
  • 16. Antalyaspor: 22 milyon Euro
  • 15. Kocaelispor: 26 milyon Euro
  • 14. Gençlerbirliği: 27 milyon Euro
  • 13. Kasımpaşa: 28 milyon Euro
  • 12. Kayserispor: 28 milyon Euro
  • 11. Gaziantep FK: 30 milyon Euro
  • 10. Alanyaspor: 31 milyon Euro
  • 9. Konyaspor: 38 milyon Euro
  • 8. Rizespor: 40 milyon Euro
  • 7. Samsunspor: 52 milyon Euro
  • 6. Göztepe: 57 milyon Euro
  • 5. Başakşehir: 72 milyon Euro
  • 4. Trabzonspor: 115 milyon Euro
  • 3. Beşiktaş: 185 milyon Euro
  • 2. Fenerbahçe: 248 milyon Euro
  • 1. Galatasaray: 345 milyon Euro
Cemre Yıldız
