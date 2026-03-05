Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark
Trendyol Süper Lig'de takımların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre zirvede yer alan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 97 milyon euro'luk fark attı.
- Galatasaray, 345 milyon euro piyasa değeri ile Süper Lig'in en değerli takımıdır.
- Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 97 milyon euro fark atmıştır.
- Fenerbahçe 248 milyon euro, Beşiktaş 185 milyon euro ve Trabzonspor 115 milyon euro piyasa değerine sahiptir.
Transfermarkt, 2025-2026 sezonunda Süper Lig ekiplerinin yeni piyasa değerlerini belirledi. Güncellenen listede bazı kulüpler yükselişe geçerken, bazıları değer kaybetti.
GALATASARAY ZİRVEDE YER ALDI
Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 345 milyon euro'luk değeriyle en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 97 milyon euro fark attı.
İşte Süper Lig'in en değerli takımları:
- 18. Eyüpspor: 14 milyon Euro
- 17. Fatih Karagümrük: 15 milyon Euro
- 16. Antalyaspor: 22 milyon Euro
- 15. Kocaelispor: 26 milyon Euro
- 14. Gençlerbirliği: 27 milyon Euro
- 13. Kasımpaşa: 28 milyon Euro
- 12. Kayserispor: 28 milyon Euro
- 11. Gaziantep FK: 30 milyon Euro
- 10. Alanyaspor: 31 milyon Euro
- 9. Konyaspor: 38 milyon Euro
- 8. Rizespor: 40 milyon Euro
- 7. Samsunspor: 52 milyon Euro
- 6. Göztepe: 57 milyon Euro
- 5. Başakşehir: 72 milyon Euro
- 4. Trabzonspor: 115 milyon Euro
- 3. Beşiktaş: 185 milyon Euro
- 2. Fenerbahçe: 248 milyon Euro
- 1. Galatasaray: 345 milyon Euro