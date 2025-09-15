Süper Lig'in en değerli 10 takımı belli oldu! Arada büyük farklar var
Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'deki en değerli ilk 10 takım belli oldu. Süper Lig'in devleri ile Anadolu kulüpleri arasındaki kadro değeri farkında dikkatlerden kaçmadı. İşte Süper Lig'in en değerli 10 takımı...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk 5 haftası geride kalırken yaz transfer dönemi de sona erdi.
ARADA BÜYÜK FARKLAR VAR
Ligde şampiyon olan 4 büyük takım kadro kalitesini arttırmaya devam ederken, Süper Lig'in devleri ile Anadolu kulüpleri arasındaki kadro değeri farkı dikkat çekti.
İşte en değerli 10 Süper Lig kulübü;
- 10- Kocaelispor | 30.1 milyon euro
- 9- Antalyaspor | 31 milyon euro
- 8- Eyüpspor | 31.1 milyon euro
- 7- Çaykur Rizespor | 46.3 milyon euro
- 6- Samsunspor | 49 milyon euro
- 5- Başakşehir | 76 milyon euro
- 4- Trabzonspor | 99.6 milyon euro
- 3- Beşiktaş | 178.3 milyon euro
- 2- Galatasaray | 296.7 milyon euro
- 1- Fenerbahçe | 298.1 milyon euro