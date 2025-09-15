Haberler

Süper Lig'in en değerli 10 takımı belli oldu! Arada büyük farklar var

Süper Lig'in en değerli 10 takımı belli oldu! Arada büyük farklar var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'deki en değerli ilk 10 takım belli oldu. Süper Lig'in devleri ile Anadolu kulüpleri arasındaki kadro değeri farkında dikkatlerden kaçmadı. İşte Süper Lig'in en değerli 10 takımı...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk 5 haftası geride kalırken yaz transfer dönemi de sona erdi.

ARADA BÜYÜK FARKLAR VAR

Ligde şampiyon olan 4 büyük takım kadro kalitesini arttırmaya devam ederken, Süper Lig'in devleri ile Anadolu kulüpleri arasındaki kadro değeri farkı dikkat çekti.

İşte en değerli 10 Süper Lig kulübü;

    • 10- Kocaelispor | 30.1 milyon euro
    • 9- Antalyaspor | 31 milyon euro
    • 8- Eyüpspor | 31.1 milyon euro
    • 7- Çaykur Rizespor | 46.3 milyon euro
    • 6- Samsunspor | 49 milyon euro
    • 5- Başakşehir | 76 milyon euro
    • 4- Trabzonspor | 99.6 milyon euro
    • 3- Beşiktaş | 178.3 milyon euro
    • 2- Galatasaray | 296.7 milyon euro
    • 1- Fenerbahçe | 298.1 milyon euro
    Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
    Frankfurt maçı öncesi Icardi'ye kötü haber

    Frankfurt maçı öncesi Icardi'ye kötü haber
    Haberler.com
    500
    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı

    Bomba itiraf! Tek bir maçla Fenerbahçe'yi kafasından böyle silmiş
    title
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.