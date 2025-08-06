Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu

Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
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La Liga ekibi Atletico Madrid, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile iyi bir teklif gelmesi halinde transfer masasına oturmaya karar verdi.

İspanya La Liga'nın iddialı ekiplerinden Atletico Madrid, Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth ile yıldız ismin transfer konusu hakkında karar verdi.

TRANSFER MASASINA OTURMA KARARI

Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Atletico Madrid, iyi bir teklif gelmesi halinde Sörloth ile birlikte transfer masasına oturma kararı aldı. Haberde, İspanyol devinin 29 yaşındaki Norveçli golcüye 25 milyon euro üzerinde bir teklif gelmesi halinde ayrılışına izin vereceği belirtildi.

SÜPER LİG İLE ANILIYOR

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Sörloth'un ismi Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico ile 53 maça çıkan golcü oyuncu, bu maçlarda 24 gol ve 2 asist kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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