Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemler açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
19 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını, hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
20 Eylül Pazar:
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor: Kadir Sağlam
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır