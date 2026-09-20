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Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, Cardoso'nun golüyle Samsunspor'u 1-0 yendi

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Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, evinde Samsunspor'u Cardoso'nun 45. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Samsunspor'un 63. dakikada Bayo ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılırken ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener

ERZURUMSPOR FK: Ertuğrul - Mustafa Yumlu, Amar, Orhan Ovacıklı (Dk.82 Ebosele), Baiye, Mujakic, Giorbelidze, Owusu, Rodriguez (Dk. 57 Sefa Akgün), Cardoso (Dk.66 Diabate), Eren Tozlu (Dk.66 Kerk)

SAMSURSPOR: Okan Kocuk - Erakovic, Guarino, Watt (Dk.65 Sekongo), Mendes, Celil Yüksel, Tomasson, Samed Onur (Dk.79 Yalçın Kayan), Emre Kılınç, Jarju (Dk.46 Coulibaly), Bayo

GOL: Dk.45 Cardoso (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Cardoso, Owusu, Baiye (Erzurumspor FK) Samed Onur, Emre Kılınç ( Samsunspor )

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Erzurumspor FK, evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada kaptan Mustafa Yumlu'nun soldan orta şut karışımı vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

24'üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında Lamine Bayo'nun sert şutunda top direğin yanından auta gitti.

27'nci dakikada Orhan Ovacıklı, sağ kanattan ceza alanına orta yaptı. Arka direkteki Mendes, topu kafayla uzaklaştırdı.

28'inci dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasına yükselen Cardoso'dan önce kaleci Okan Kocuk, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

37'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında William Watt, ceza sahasındaki Saikuba Jarju'ya pas çıkardı. Kaleci Ertuğrul, erken müdahaleyle topu kontrol etti.

41'inci dakikada Eren Tozlu'nun pasında topla buluşan Rodriguez istediği gibi vuramadı. Savunmaya çarpan top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

45'inci dakikada Owusu'nun ceza alanı çizgisinden sert şutunda defanstan dönen topu Cardoso sert ve düzgün vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada ceza yayı önüne kadar ilerleyen Samed'in şutunda top üst direkten auta gitti.

62'nci dakikada Cardoso, sol kanattan ceza alanına girdikten sonra müsait durumdaki Eren Tozlu'ya pas çıkardı. Eren Tozlu'nun şutunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

63'üncü dakikada Tomasson'un ara pasında Lamine Bayo topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

69'uncu dakikada Mendes, ceza alanı sağ kanadından sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

79'uncu dakikada Kerk'in pasıyla ceza alanı sağ kanadında buluşan Diabate topu kale yerine auta gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı Erzurumspor FK 1-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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