Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler ve maç programı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
Yarın:
17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
6 Ocak Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın
7 Ocak Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan