Süper Lig ile İtalya Serie A'yı kıyaslayan Balotelli'den bomba yorum: Türkiye'de seviye daha yüksek

Adana Demirspor'un eski futbolcusu Mario Balotelli, İtalya Serie A ile Süper Lig'i kıyasladı. 33 yaşındaki yıldız yaptığı açıklamada, "Diğer liglerin seviyesi yükseliyor. Birkaç Serie A maçını izlerken bunları Türkiye'deki futbola benzettim, hatta Süper Lig'de seviye neredeyse daha yüksek." dedi.

İsviçre'de formasını giydiği Sion'da kadro dışı bırakılan Mario Balotelli, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İtalya Serie A ile Süper Lig'i kıyaslayan Balotelli, Türkiye'de seviyenin daha yüksek olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOLA BENZETTİM"

Balotelli yaptığı açıklamada, "Diğer liglerin seviyesi yükseliyor. Birkaç Serie A maçını izlerken bunları Türkiye'deki futbola benzettim, hatta Süper Lig'de seviye neredeyse daha yüksek." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL OYNAMAYI VE TAKIMDA KALMAYI TERCİH ETTİM"

Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceği sorulan Balotelli, "Şu anda ortada dolaşan rakamlardan çok daha yüksek rakamlarda bir teklif aldım. 'Hayır' dedim çünkü futbol oynamayı ve takımda kalmayı tercih ettim." cevabını verdi.