Süper Lig'i kasıp kavuran Osimhen, kariyer rekoru için sahada

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Sivasspor karşılaşmasında gol atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa koşan ve bu akşam sahasında Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da yıldız oyuncu Victor Osimhen rekor kırmak için sahaya çıkacak.

REKOR İÇİN SAHADA

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı.

LİGİ KASIP KAVURUYOR

Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.

Süper Lig'i kasıp kavuran Osimhen, kariyer rekoru için sahada
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

helal olsun Karayılana

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