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Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı

Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
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Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Bu ceza, geçen yıl Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile olan anlaşmazlık sonucu geldi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in köklü takımı Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası geldi. Geçen yıl kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau ile davalık olan yeşil-beyazlı kulübün 3 dönem transfer tahtası kapandı.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Konyaspor, 10 Nisan 2025 başlangıç tarihinden itibaren 3 dönem transfer yasağı cezası aldı.

Konyaspor'un FIFA tarafından verilen transfer yasağını, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak formasını giyen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun başvurusu nedeniyle aldığı öğrenildi.

CEZANIN SEBEBİ CICALDAU

Gazeteci Halil Yılmazer'in haberine göre; Konyaspor'da Alexandreu Cicaldau toplamda 805 bin euro yıllık kazanç elde etti. Bu kazancın vergisi olan 956 bin TL'lik tutarı Konyaspor'un ödemesi gerektiğini ifade eden Cicaldau, konuyu FIFA'ya taşıdı. FIFA, Cicaldau'yu haklı buldu ve tutarın ödenmesi için Konyaspor'a yazı gönderdi. Konyaspor bu tutarı ödemediği için transfer tahtası kapandı.

Bununla birlikte Cicaldau, maaşından kalan 210 bin euroluk ödeme yapılmadığı için FIFA'ya ayrı olarak dava açtı. FIFA, sözleşme yeterliliklerinin yerine getirilmediği için Konyaspor'u haksız buldu.

Konyaspor, toplamda iki dosyadan gerekli olan 956 bin TL ve 210 bin euroyu ödediği takdirde transfer tahtası açılacak. Bu cezayla birlikte yeşil-beyazlılar, gelecek 3 transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak.

Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKenan polat:

İNŞAALLAH küme düşer .gs nin yedek lastiği..

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Son 3 senedir iyi kurtarıyor Konya kendini ama artık sıra ona da geldi , Adana Demirspor gibi inşallah yok olup gidecekler.

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Suça bak cezaya bak, Eğer bunu Konya olduğu için x5 yapmamışlarsa ben bişi bilmiyorum.

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