Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Antalyaspor, İsrailli futbolcusu Ramzi Safuri'nin sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ramzi Safuri'nin sözleşmesi, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Antalyaspor, İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin sözleşmesini 2 sezon daha uzattı.

2 YIL DAHA ANTALYASPOR'DA

Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha kırmızı-beyazlı ekipte olacağı bildirildi. Açıklamada, "Futbolcumuz Ramzi Safuri'nin sözleşmesi, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

İSMİ BİRÇOK TAKIMLA ANILIYORDU

Ramzi Safuri'nin ismi Süper Lig ve TFF 1. Lig dahil olmak üzere birçok ligden önemli takımlarla da anılıyordu.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 28 lig ve 4 kupa maçında forma giydi ve takımı adına 4 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail atasli:

israil vatandaşı filistinli kendisi

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Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusuna 2 yıllık imzayı attırdı
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