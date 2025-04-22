Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan 3 imza birden

Trendyol 1. Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, iç transfer harekatını başlattı.

3 İMZA BİRDEN

Yeşil-siyahlı kulüp, Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan ve Gökhan Değirmenci ile sözleşme uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada üç ismin sözleşmesinin 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Kocaelispor'da bu sezon 33 maça çıkan Oğulcan Çağlayan 17 gol ve 5 asist yaptı. Ryan Mendes ise ligde çıktığı 31 maçta 11 gol ve 7 asist ile takımına katkı verdi. Kocaelispor'da ligde skora Oğulcan Çağlayan'dan sonra en çok katkı sağlayan isim Ryan Mendes oldu. Kaleci Gökhan Değirmenci ise 33 maçta kalesini korurken, 15 maçta kalesini gole kapadı.