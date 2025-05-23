Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada

Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
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Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanşında Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u konuk edecek. İlk maçı Bandırmaspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmanın rövanşı Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Eşleşmenin galibi, Süper Lig'e yükselebilmek için Fatih Karagümrük ile finalde karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanşında Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

İLK MAÇ 4-1

Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Turun ilk maçında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-1 yenmişti.

FİNALDE KARAGÜMRÜK BEKLİYOR

Eşleşmenin galibi play-off finalinde Süper Lig'e yükselebilmek için Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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