Süper Lig devleriyle adı anılan Fabio Borini, Samsun yolunda

Fatih Karagümrük ile iyi bir sezon geçiren Fabio Borini, liglerin sona ermesiyle boşa çıkmıştı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı anılan 32 yaşındaki futbolcu için Samsunspor devreye girdi.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, Fabio Borini için harekete geçti.

BORINI, SAMSUNSPOR'A ÖNERİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Fabio Borini, menajerleri aracılığıyla Samsunspor'a da önerildi. 32 yaşındaki futbolcunun kadroya katılması konusunda Karadeniz ekibinin olumlu düşündüğü belirtiliyor.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, "İyi transferler yapacağız. Samsunspor kalıcı olacak ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.