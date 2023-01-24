Süper Lig devlerinin yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü futbolcu imzaya çok yakın

Adana Demirspor, bonservisi Chelsea'de olan ancak 2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Montella'nın kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcunun, Mavi Şimşekler'den gelen teklifi kabul ettiği belirtiliyor.