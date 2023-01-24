Süper Lig devlerinin yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü futbolcu imzaya çok yakın
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Adana Demirspor, bonservisi Chelsea'de olan ancak 2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Montella'nın kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcunun, Mavi Şimşekler'den gelen teklifi kabul ettiği belirtiliyor.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla daha güçlendirmeye hazırlanıyor. Mavi Şimşekler, Tiemoue Bakayoko transferinde sona geldi.
BAKAYOKO TEKLİFİ KABUL ETTİ
Milan'da iki senedir kiralık oynayan ve bonservisi Chelsea'de bulunan Tiemoue Bakayoko, Adana Demirspor'a imza atmaya çok yakın. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Fransız futbolcu, Adana Demirspor'un teklifini kabul etti.
MONTELLA ÇOK İSTİYOR
Bu sezon Milan formasıyla şans bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'nın da kadrosunda görmeyi istediği futbolcuların başında geliyor.