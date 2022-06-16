Süper Lig devlerinin transfer düellosu! Fenerbahçe'den Willian Arao hamlesi
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Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde transfer hazırlıklarına başladı. Lincoln Henrique, Bruma gibi isimleri kadrosuna dahil eden Kanarya'da sıradaki hedef tecrübeli futbolcu Willian Arao.
Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk yolunda iddialı olmak adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertliler, William Carvalho'yu transfer edemez rota belli.
HEDEF WILLIAN ARAO
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jorge Jesus, Flamengo'dan Willian Arao'yu istedi. Fenerbahçe, William Carvalho ile anlaşamazsa; Willian Arao için resmi teklif yapacak. Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 30 maçta 5 gol kaydetti.
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