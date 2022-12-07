Süper Lig devleri savaşa tutuşmuştu! Onur'un giyeceği formanın rengi belli gibi

Kayserispor'da yakaladığı çıkışla A Milli Takım'a yükselen ve dört büyükleri peşine takan Onur Bulut, Beşiktaş forması giymeye çok yakın. Şenol Güneş'in açıklamaları, transfere hız kazandırdı.