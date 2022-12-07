Süper Lig devleri savaşa tutuşmuştu! Onur'un giyeceği formanın rengi belli gibi
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Kayserispor'da yakaladığı çıkışla A Milli Takım'a yükselen ve dört büyükleri peşine takan Onur Bulut, Beşiktaş forması giymeye çok yakın. Şenol Güneş'in açıklamaları, transfere hız kazandırdı.
Sezon sonunda Kayserispor'la mukavelesi dolacak olan Onur Bulut, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Kayserispor'un yeni mukavele teklifine olumlu yaklaşmayan Onur Bulut, Beşiktaş'a çok yakın.
GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Onur Bulut'u beğeniyorum. Burada olmasını isterim" ifadelerini kullanarak transferin fitilini ateşlemişti.
SEMBOLİK ÜCRETE BİTECEK
Beşiktaş, mukavelesi sezon sonu bitecek Onur'u devre arasında takıma kazandırmaya çalışacak. Siyah-Beyazlılar, Kayserispor'un bu transferden para kazanması için sembolik bir bedel ödemeye sıcak bakıyor.