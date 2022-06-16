Süper Lig devleri karşı karşıya! Trabzonspor ile Fenerbahçe Kasımpaşa'dan Ertuğrul'a talip oldu - Haberler

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Süper Lig devleri karşı karşıya! Trabzonspor ile Fenerbahçe Kasımpaşa'dan Ertuğrul'a talip oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2.sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sefer transferde karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran için iki takımda girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe ile Trabzonspor kaleci arayışlarına devam ediyor. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa'nın kalesini koruyan Ertuğrul Taşkıran ile iki kulüpte ilgileniyor. Tecrübeli kalecinin transferi için iki kulübünde Kasımpaşa ile resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Ertuğrul Taşkıran, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymişti. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci Fenerbahçe'den Boluspor'a transfer olmuştu. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maça çıkan tecrübeli file bekçisi kariyerinde Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor ve Samsunspor da bulunuyor.

Süper Lig devleri karşı karşıya! Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki transfer yarışı kızıştı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Haberler

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