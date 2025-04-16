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Süper Lig devine imzayı atıyor! İşte Berke Özer'in yeni takımı

Süper Lig devine imzayı atıyor! İşte Berke Özer'in yeni takımı
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Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in transfer iddiaları giderek artıyor. Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'ın sezon sonunda Berke'ye imza attıracağı konuşuluyor.

Gösterdiği performansla sezona damga vuran Eyüpspor kalecisi Berke Özer için transfer iddiaları giderek artıyor. Adı Süper Lig deviyle de anılan genç kaleci için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

İMZAYI ATACAK

Bu sezonki performansıyla büyük beğeni toplayan Berke, Galatasaray için Muslera sonrası ciddi bir 1 numara adayı olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca Galatasaray, tecrübesiyle de Günay Güvenç'e de bir yedek kaleciden çok daha fazlası olarak bakıyor.

Futbola Bucaspor alt yapısında başlayan Berke Özer 2013'te Altınordu alt yapısına geçiş yaptı. 2018'e kadar burada forma giyen genç eldiven 2.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Bir dönem Westerlo'ya kiralanan başarılı kaleci 2022'de bedelsiz olarak Portimonense'ye transfer oldu. Ocak 2023'te Eyüpspor'un yolunu tutan Berke, bir dönem Ümraniyespor'a kiralansa da Süper Lig'de bu sezon Eyüpspor formasıyla beri dikkatleri üzerine çeken bir performans seriliyor.

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Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCece Cece:

maçı sattı imza atması normal

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