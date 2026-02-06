Haberler

Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak

Güncelleme:
Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için Porto forması giyen Deniz Gül'ü transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi ile yaptığı görüşmeler sonucunda bonservis bedelinde indirim elde etti. İlk etapta 10 milyon euro talep eden Porto, bu rakamı 7,5 milyon euroya düşürdü. Galatasaray yönetimi henüz nihai kararını vermedi ve teknik heyetle yapılacak değerlendirme sonrası transfer konusunda net adım atmayı planlıyor.

  • Porto, Deniz Gül için talep ettiği bonservis bedelini 10 milyon eurodan 7,5 milyon euroya indirdi.
  • Galatasaray, Deniz Gül transferi için henüz nihai karar vermedi ve teknik heyetle değerlendirme yapacak.
  • Galatasaray, ara dönemde transfer gerçekleşmezse Deniz Gül'ü sezon sonunda yeniden transfer etmeyi planlıyor.

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül için yürüttüğü temaslarda önemli bir aşama kaydetti. Sarı-kırmızılıların yaptığı görüşmeler sonrası Portekiz ekibi, talep ettiği bonservis bedelinde indirime gitti.

PORTO RAKAMI DÜŞÜRDÜ

Mauro Icardi ile sözleşme uzatmayan Galatasaray, yedek forvet arayışlarını sürdürürken Deniz Gül ismini gündemine almıştı. İlk temaslarda Porto'nun 21 yaşındaki milli futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği öğrenilmişti. Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Portekiz kulübü bu rakamı 7,5 milyon euroya çekti.

GALATASARAY KARAR AŞAMASINDA

A Milli Takım havuzunda yer alan genç golcü için Galatasaray cephesi henüz nihai kararını vermedi. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetle yapılacak değerlendirme sonrası transfer konusunda net adım atacağı ifade ediliyor.

SEZON SONU SEÇENEĞİ MASADA

Galatasaray, Deniz Gül transferini ara dönemde sonuçlandıramazsa sezon sonunda yeniden Porto'nun kapısını çalmayı planlıyor. Yönetim, oyuncunun gelişimini ve piyasa şartlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

