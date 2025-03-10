Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif

Kötü bir sezon geçiren ve gelecek sezonda şampiyonluk yarışının içerisinde olmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar için İspanya'dan çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ISCO'YA MAAŞININ 2 KATINI TEKLİF ETTİLER

El Nacional'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Real Betis forması giyen Isco'yu renklerine bağlamak istiyor. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcuya Real Betis'te kazandığı maaşın 2 katını teklif edeceği öne sürüldü. Capology'deki verilere göre, tecrübeli yıldızın İspanya'daki yıllık net maaşı 3 milyon euro.

BU TEKLİF BETİS'İ ZORLAYABİLİR

Real Betis'in takıma liderlik eden Isco'yu bırakmaya niyeti yok. Haberde, İspanyol ekibinin Beşiktaş'ın sunduğu mali şartlar karşısında Isco'yu takımda kalmaya ikna etmekte zorlanacağı belirtildi.

ISCO'NUN SEZON PERFORMANSI

Isco, bu sezon Real Betis formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. İspanyol orta saha, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 2027'ye kadar Real Betis ile sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.