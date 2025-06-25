Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, geçen sezon 30+5 milyon euroya sattığı Ferdi Kadıoğlu'nu kiralamak istiyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Yönetim, geçen yıl 30+5 milyon euro ve bir sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a sattığı Ferdi Kadıoğlu'nu bu kez kiralık olarak renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. 25 yaşındaki oyuncunun kulübü ile temasa geçen sarı lacivertliler, kiralama bedelini ve diğer şartları sordu.

"GALATASARAY DA İLGİLENİYOR"

Brighton'ın büyük umutlarla transfer ettiği milli futbolcu, sol ayak başparmak eklemindeki kapsül yırtığı nedeniyle sadece 8 maçta oynayabildi. Bu arada İngiliz kulübü yöneticilerinin, Ferdi için teklifte bulunan sarı lacivertlilere, "Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyor" dediği öne sürüldü.