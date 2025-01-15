Süper Lig devinde sürpriz ayrılık: 5 kuruş vermeden yolladılar
Trabzonspor, profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Başlangıç tarihi 11.08.2022 ve bitiş tarihi 31.05.2025 olan sözleşmenin feshi için Bardhi'ye herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor'da sadece 13 maçta forma giydi ve 1 asistle düşük bir performans sergiledi.
Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Fesih için Bardhi'ye herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi.
5 KURUŞ ÖDENMEYECEK
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadeleri yer aldı.
SADECE 1 ASİST YAPTI
29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon yalnızca 13 maçta forma giydi ve söz konusu karşılaşmalarda sadece 1 asist yapabildi.