Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı
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2025-26 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, 2026'da sözleşmesi bitecek olan Demiral için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapmayı planlıyor.

2025-26 sezonuna kusursuz bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme Merih Demiral geldi. Milli futbolcuya yapılacak teklif ortaya çıktı.

MERİH FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

2023 yaz transfer döneminde 17 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'dan Suudi ekibi Al-Ahli'ye giden milli stoperi kadroya katmak isteyen sarı lacivertliler, sözleşmesi 2026'da bitecek Merih için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak. Merih de dönmeye sıcak bakıyor.

9 YIL SONRA GERİ DÖNECEK

Futbol Direktörü Devin Özek'in bizzat ilgileneceği transferde bir aksilik yaşanmazsa, Demiral 9 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönecek. Bu sezon Al Ahli formasıyla 44 maça çıkan Merih, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
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