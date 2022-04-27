Süper Lig'den düşen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi - Haberler

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Süper Lig'den düşen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile yolları ayırdı.. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kümede kalma mücadelesini kaybederek Süper Lig'den düşen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun Bilgisine: Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberler.com - Spor

Stjepan Tomas, Süper Lig, Göztepe, Spor, Haberler

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