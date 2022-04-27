Kümede kalma mücadelesini kaybederek Süper Lig'den düşen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun Bilgisine: Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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