Süper Lig'den düşen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi
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Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile yolları ayırdı.. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kümede kalma mücadelesini kaybederek Süper Lig'den düşen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi.
KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI
Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun Bilgisine: Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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