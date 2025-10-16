Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süpr Lig'de kan değişikliğine giden ikas Eyüpspor, ligib 9. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları İstanbul derbisi karşılaşmasında biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

TÜM BİLETLER ÜCRETSİZ OLACAK

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.

MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ

ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka, 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.