Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Güncelleme:
Eyüpspor, Kasımpaşa ile oynanacak maçın tüm biletlerinin yönetim kurulu tarafından satın alındığını ve karşılaşmanın biletlerinin taraftarlara ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı.

Süpr Lig'de kan değişikliğine giden ikas Eyüpspor, ligib 9. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları İstanbul derbisi karşılaşmasında biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

TÜM BİLETLER ÜCRETSİZ OLACAK

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.

MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ

ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka, 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
