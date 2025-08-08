Süper Lig'de yılın sürprizi! Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor
Güncelleme:
Son olarak Antalyaspor'da görev yapan başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, sahalara geri dönme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta yeniden Yalçın'ın adının anılması ve tribünlerde onun adına tezahüratlar yapılması dikkat çekmişti. Sergen Yalçın'ın teknik ekibini oluşturmaya başladığı ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Sergen Yalçın için sıcak bir gelişme yaşandı. Son olarak Süper Lig ekibi Antalyaspor'da görev alan başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, sahalara geri dönmek için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI VARDI

Geçtiğimiz günlerde ortalığı yıkan bir iddia gündeme gelmişti. Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışma konusu olunca Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başlamış, tribünlerde onun adına tezahüratlar yapılmıştı. Beşiktaş'ın Norveçli teknik adamla yolları ayırıp, Yalçın'ı yeniden takımın başına getireceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Antalyaspor'daki kısa macerasının ardından sessizliğini koruyan Sergen Yalçın, sonunda sahalara geri dönüyor. Teknik ekibini oluşturmaya başlayan başarılı çalıştırıcı, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Yalçın'a yurt dışından da taliplerin olduğu öğrenildi.

Haberler.com / Alper Kıziltepe - Spor
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi

"Yatak fantezilerini anlatıyor" demişti! Taciz iddialarına jet yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Beşiktaş'ı bir bu adam toparlar.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

aman eksik kalsın kaç kere geldi beşiktaşımızın başına. sonu hep hüsran... bu sene yine galatasaray şampiyon iki iki dört şu dakikadan sonra yapacak bişey yok...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevap :

En son şampiyonluğunuzda sergen vardı unuttun galiba.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıSADIK ÖZDEMİR:

GELİN SERGENİ FENERE AL ALİ BAŞKAN SENDE KURTUL BİZDE KURTULALIM ŞU MANYAKTAN

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısedat yakup:

bu adam teknik adam falan değil arkadaşlar buna giden Yöneticilerin aklına şaşarım adam bencil kibir abidesi tip kendini beğenmiş egoları olan tip

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
