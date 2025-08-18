Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran genç teknik direktör Burak Yılmaz, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Yılmaz, Gaziantep FK'nın başına getirilmeye hazırlanıyor.

SON OLARAK KASIMPAŞA'YI ÇALIŞTIRDI

İlk teknik direktörlüğünü Kasımpaşa'da yaşayan Burak Yılmaz, son olarak geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da görev almıştı. Genç teknik direktör lacivert-beyazlılarda geçirdiği yarım sezonun ardından sezonun bitimiyle takımdan ayrıldı.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'de ilk 2 haftada da puan alamayan Gaziantep FK'dan flaş bir hamle geldi. Mevcut teknik direktörü İsmet Taşdemir ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenilen kırmızı-siyahlılar, takımın başına Burak Yılmaz'ı getirmeye hazırlanıyor.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Burak Yılmaz, geçen sezon çalıştırdığı Kasımpaşa'nın başında 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan 40 yaşındaki teknik direktör, maç başına 1.38 puan ortalaması yakalayabildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
