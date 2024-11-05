Süper Lig'de yabancı hakem dönemi başlıyor

Neredeyse her maç sonunda hakem hatalarının tartışıldığı ve gergin bir ortamın hakim olduğu Süper Lig'e devrim gibi bir karar geliyor.

SÜPER LİG'E YABANCI VAR GELİYOR

Özellikle Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından başlayan ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla devam eden hakem tartışmalarının sonucunda TFF'den radikal bir karar alınacağı öne sürüldü. TFF'nin kısa süre içerisinde yabancı VAR hakemleriyle çalışacağı kaydedildi.

TFF BAŞKANI OLUMLU BAKIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yabancı VAR'a sıcak bakıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da yeşil ışık yakması üzerine Süper Lig maçlarına yabancı VAR görevlendirilmesi için çalışmalara başlandı. Milli aradan sonra çalışmaların belirli bir noktaya gelmesi bekleniyor.