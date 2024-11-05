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Süper Lig'de yabancı hakem dönemi başlıyor

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Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları sonrasında yabancı VAR hakemi görevlendirilmesi kararı alındı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yabancı VAR'a sıcak bakıyor. Süper Lig maçlarına yabancı VAR görevlendirilmesi için çalışmalara başlandı ve milli aradan sonra çalışmaların belirli bir noktaya gelmesi bekleniyor.

Neredeyse her maç sonunda hakem hatalarının tartışıldığı ve gergin bir ortamın hakim olduğu Süper Lig'e devrim gibi bir karar geliyor.

SÜPER LİG'E YABANCI VAR GELİYOR

Özellikle Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından başlayan ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla devam eden hakem tartışmalarının sonucunda TFF'den radikal bir karar alınacağı öne sürüldü. TFF'nin kısa süre içerisinde yabancı VAR hakemleriyle çalışacağı kaydedildi.

TFF BAŞKANI OLUMLU BAKIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yabancı VAR'a sıcak bakıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da yeşil ışık yakması üzerine Süper Lig maçlarına yabancı VAR görevlendirilmesi için çalışmalara başlandı. Milli aradan sonra çalışmaların belirli bir noktaya gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'de yabancı hakem dönemi başlıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMGk:

Bu 0lke da adalet olsa Galatasaray 6. Yıldızı takmıştı

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Haber Yorumlarıalper zerey null:

fbjk de bayraklar yarıya indi

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Haber YorumlarıİLKAY null:

Yabancı diye Arap hakem getirirler.

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Ülkemizde Futbol memlekete ekonomik olarak büyük külfet getiriyor. Yabancı futbolculara çöplere ödenen çuvalla dolar euro yetmedi şimdi bi de hakemlere mi para ödeyeceğiz ? Ülkede hakem sıkıntısı yok. 4 büyük takımın camiasında çamur atma karalama hakeme baskı sıkıntısı var.

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Haber YorumlarıCesur:

Yabancı hayranlığı içimize işlemiş.Birazda yabancı hakemlere ödeme yapalım.Fener onada bahane bulur ya neyse

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Haber YorumlarıHasan Oren:

Ülkede hakemde yetişmez artık geçen senede geldi var a yabancı hakem yine gs şampiyon oldu boş işler Ali koç ile açunun gazına geliyor tff

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Haber YorumlarıYavuz YILMAZ:

Tff nin basina yabanci baskan olabilir mi kurallarda?

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Haber YorumlarıİLK SAV:

Yabancı hakemler gelsin bakalım kuşların ağlayacak sebepleri kalacak mı? Başarısızlıklarını hakemler ile örttüklerini sanıyorlardı. Halep ordaysa arşın burada. Gelsin yabancı hakem bakalım kime yarayacak. Tüm puan kayıplarını hakemlere bağlayanları göreceğiz.

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Haber YorumlarıRemzi Üney:

Ne güzel Atilla karaoğlu gibi FTLlerden kurtulacağız

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Haber YorumlarıMarco Reus:

Abdulkadir Bitigen'in Avukatları bu habere çok üzüldü

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