Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, Awaziem'in iki golüyle Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, Awaziem'in iki golüyle Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Awaziem'in 43 ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 yendi. Konyaspor sahasında galibiyete ulaşırken, Gençlerbirliği sahadan mağlup ayrıldı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bahtiyar Birinci
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Uğurcan Yazğılı), Deniz Türüç (Dk. 83 Colley), Bardhi (Dk. 76 Gonçalves), Dompe (Dk. 76 Toth), Muleka (Dk. 86 Mustafa Muhammed)
Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm (Dk. 57 Gouveia), Metehan Baltacı, Goutas (Dk. 30 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Thalisson, Diabate, Tongya, Salih Uçan (Dk. 46 Traore), Luis, Koita (Dk. 38 Oğulcan Ülgün), Mendes (Dk. 57 Orakpo)
Sarı kartlar: Dk. 35 Diabate, Dk. 45+2 Fıratcan Üzüm, Dk. 55 Traore ( Gençlerbirliği ), Dk. 84 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor )
Goller: Dk. 43 ve 56 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
50. dakikada Deniz Türüç'ün ters kanattan pasında topla buluşan Dompe'nin kavisli şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
54. dakikada ceza sahasın içinde Muleka ile paslaşmasında Deniz Türüç'ün şutunda, savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.
56. dakikada Konyaspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Awaziem, önünde bulduğu topu ağlara gönerdi.
72. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasında Gouveia'ya müdahalesine, hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını işaret etti.
75. dakikada topun başına geçen Tongya'nın vuruşunda kaleci Bahardır Güngördü sağına uzanarak gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
84. dakikada Gonçalves'in ara pasına hareketlenen Colley'in şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
88. dakikada Luis'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlü çıkardı.
Konyaspor, müsabakayı 2-0 kazandı.