Süper Lig'de tarihe geçecek maç! Çaykur Rizespor, Göztepe'ye tam 7 gol attı

Göztepe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 35. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz ekibi 7-1 kazandı.

RİZE GOL OLUP YAĞDI

Göztepe'nin golünü 8. dakikada Makana Rudi Baku kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri 16. dakikada Kahraman Demirtaş (kendi kalesine), 19. dakikada Papiss Cisse, 34 ve 53. dakikada Gedson Fernandes, 68. dakikada Yusuf Sarı, 78. dakikada Joel Pohjanpalo, 88. dakikada Ronaldo'dan geldi. Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltti. Göztepe 28 puanda kaldı.

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