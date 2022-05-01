Süper Lig'de tarihe geçecek maç! Çaykur Rizespor, Göztepe'ye tam 7 gol attı - Haberler

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Süper Lig'de tarihe geçecek maç! Çaykur Rizespor, Göztepe'ye tam 7 gol attı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'de tarihe geçecek maç! Çaykur Rizespor, Göztepe'ye tam 7 gol attı

Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'yi 7-1 mağlup etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen Karadeniz ekibi, tarihi bir performans ortaya koyarak rakibine tam 7 gol attı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor kümede kalma umutlarını bir sonraki haftaya taşıdı.

Göztepe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 35. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz ekibi 7-1 kazandı.

RİZE GOL OLUP YAĞDI

Göztepe'nin golünü 8. dakikada Makana Rudi Baku kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri 16. dakikada Kahraman Demirtaş (kendi kalesine), 19. dakikada Papiss Cisse, 34 ve 53. dakikada Gedson Fernandes, 68. dakikada Yusuf Sarı, 78. dakikada Joel Pohjanpalo, 88. dakikada Ronaldo'dan geldi. Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltti. Göztepe 28 puanda kaldı.

Haberler.com - Spor

Çaykur Rizespor, Süper Lig, Göztepe, Spor, Haberler

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