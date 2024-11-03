Üye Girişi
Haberler

Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı

Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bodrum FK'da Mohammed, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı (Dk. 60 Fredy), Dimitrov (Dk. 66 Ahmet Aslan), Puşcaş (Dk. 82 Celal Dumanlı), Ajeti, Brazao (Dk. 60 Gökdeniz Bayrakdar), Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Seferi (Dk. 82 Haqi Osman)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 55 Lima), Aliti, Balkovec, Lopes, Makouta, Buluthan Bulut (Dk. 55 Janvier), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 71 Jo), Serdar Dursun (Dk. 76 Yusuf Özdemir)

Kırmızı kart: Dk. 64 Mohammed (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 69 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Puşcaş, Dk. 76 Ajeti, Dk. 90+7 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.

56. dakikada Alanyaspor'un serbest vuruşunda Makouta ön alana ortaladı, Efecan'ın dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada Bodrum FK'da Mohammed, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesine giden hakem Ali Şansalan, müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirdi. Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

Çorum'da 5 katlı binada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı

Çanakkale Boğazı'ndan bu özelliği taşımayan gemiler geçemeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 3 Kasım Pazar bugün kim elendi? Mamak soğuk hava deposunda ne var? 5-5 biten maç var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.