Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte bu sezonun favorisi
Süper Lig'in devleri transfer döneminde kadrolarını güçlendirdi ve yeni sezona hazırlandı. Sezonun başlamasına günler kala ise şampiyonluk oranları belirlendi. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu sezon favori olarak gösterildi.
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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlamasına günler kala şampiyonluk oranları açıklandı. Geçen sezon ligi ilk iki sırada bitiren Trabzonspor ve Fenerbahçe'de bu sezon da şampiyonluğun en önemli adayları olarak gösterildi.
İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI
- Fenerbahçe: 3.00
- Trabzonspor: 3.00
- Beşiktaş: 5.50
- Galatasaray: 6.50
- Başakşehir: 9.00
- Konyaspor: 15.00
SÜPER LİG 5 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü, saat 21.00'de İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası ile başlıyor.
İşte Süper Lig'in ilk hafta programı: